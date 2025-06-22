Скончался лидер рок-группы «Иуда Головлев» Дмитрий «Джим» Петров

Дмитрий «Джим» Петров и Сергей «Сэм» Тяпкин основали группу «Иуда Головлев» в Саратове в 1981 году. В 1986 году по инициативе группы был создан саратовский рок-клуб. «Иуда Головлев» вел активную концертную деятельность до 1991 года, но впоследствии группа распалась из-за отъезда Тяпкина. В честь 20-летия саратовского рок-клуба в 2006 году группа воссоединилась.