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Скончался лидер рок-группы «Иуда Головлев» Дмитрий «Джим» Петров

Дмитрий «Джим» Петров умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

Советский и российский музыкант, лидер группы «Иуда Головлев» Дмитрий «Джим» Петров умер 19 июня на 62-м году жизни.

Как рассказал в своих соцсетях саратовский фотограф Николай Шадрин, в последние годы бас-гитарист сильно болел и почти не выходил из дома.

Дмитрий «Джим» Петров и Сергей «Сэм» Тяпкин основали группу «Иуда Головлев» в Саратове в 1981 году. В 1986 году по инициативе группы был создан саратовский рок-клуб. «Иуда Головлев» вел активную концертную деятельность до 1991 года, но впоследствии группа распалась из-за отъезда Тяпкина. В честь 20-летия саратовского рок-клуба в 2006 году группа воссоединилась.

Сообщалось, что церемония прощания с Петровым состоится в 23 июня в СГТУ.