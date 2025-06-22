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Алиханов: Разрешительный режим остановил продажу более миллиарда бракованных товаров

Благодаря введению разрешительного режима для кассовых операций в российских магазинах удалось предотвратить реализацию 1,2 миллиарда единиц нелегальной и некачественной продукции. С таким заявлением в воскресенье, 22 июня, выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Благодаря введению разрешительного режима для кассовых операций в российских магазинах удалось предотвратить реализацию 1,2 миллиарда единиц нелегальной и некачественной продукции. С таким заявлением в воскресенье, 22 июня, выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

— За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву — 299 миллионов единиц, молоку — 243 миллиона, табаку — 311 миллионов, в легпроме — 187 миллионов, безалкогольных напитках — 110 миллионов, — приводит его слова РИА Новости.

Разрешительный режим, который начал действовать в апреле 2024 года, стал действенным инструментом защиты потребительского рынка. Механизм автоматической проверки качества товаров через кассовые системы позволяет исключить попадание на прилавки фальсифицированной и потенциально опасной для здоровья продукции — с помощью QR-кода проверяется качество товара, и если он не соответствует стандартам, продажа автоматически блокируется. Алиханов отметил, что новая система показала свою эффективность и будет продолжать развиваться, расширяя охват на новые категории товаров.

В начале июня Алиханов выступил с заявлением в другой сфере. Глава Минпромторга подчеркнул необходимость полностью запретить продажу вейпов на территории России. По словам руководителя ведомства, регулировать запретами «все на свете» невозможно. Однако он отметил, что в случае с продажей электронных сигарет можно сделать исключение.

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