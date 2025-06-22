Алиханов: Разрешительный режим остановил продажу более миллиарда бракованных товаров

Разрешительный режим, который начал действовать в апреле 2024 года, стал действенным инструментом защиты потребительского рынка. Механизм автоматической проверки качества товаров через кассовые системы позволяет исключить попадание на прилавки фальсифицированной и потенциально опасной для здоровья продукции — с помощью QR-кода проверяется качество товара, и если он не соответствует стандартам, продажа автоматически блокируется. Алиханов отметил, что новая система показала свою эффективность и будет продолжать развиваться, расширяя охват на новые категории товаров.