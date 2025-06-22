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Ученые нашли причину смертельных инфекций в популярных морепродуктах

Американские ученые выявили гены устойчивости к колистину, мощнейшему антибиотику, в бактериях из креветок и гребешков.

Американские ученые выявили гены устойчивости к колистину, мощнейшему антибиотику, в бактериях из креветок и гребешков. Это открывает новый путь распространения смертельных бактериальных инфекций, устойчивых к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале mSphere.

Отечается, что колистин, используемый только в крайних случаях, теряет эффективность из-за распространения мобильных генов устойчивости (mcr), передающихся между бактериями. Анализ образцов морепродуктов в Атланте недавно обнаружил mcr-гены в импортной продукции.

Проблема усугубляется применением колистина в животноводстве, что способствовало развитию резистентности.

Устойчивость к антибиотикам губит сотни тысяч людей ежегодно. Ученые подчеркнули, что резистентность может выработаться из-за пищи.

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