Ученые нашли причину смертельных инфекций в популярных морепродуктах

Американские ученые выявили гены устойчивости к колистину, мощнейшему антибиотику, в бактериях из креветок и гребешков. Это открывает новый путь распространения смертельных бактериальных инфекций, устойчивых к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале mSphere.