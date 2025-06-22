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IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с официальными лицами РФ по ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву вечером в воскресенье, 22 июня. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, глава иранского МИД прибыл в Москву для переговоров с российской стороной по ситуации на Ближнем Востоке и эскалации в регионе после авиаударов США по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Аббаса Аракчи, что он рассчитывает на консультативную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД Ирана также подчеркнул, что Тегеран и Москва продолжают сохранять стратегическое партнерство.