Путин: Традиционные ценности лежали в основе Победы в Великой Отечественной войне

Традиционные ценности и вера в Отечество стали основой Победы в Великой Отечественной войне. С таким заявлением в воскресенье, 22 июня, выступил президент России Владимир Путин, открывая встречу с авторами и редакторами нового учебника истории.
— И хотел бы отметить, что, без всякого преувеличения, в основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество, — сказал глава государства.
По его словам, вера формировалась через различные каналы, включая школы, церковь и традиционные религии. Президент добавил, что «часто мы слышали, в том числе от противника», что победа была достигнута, а основы этой победы были заложены именно в школе.
К сожалению, по словам Путина, в 90-е годы были утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса и учебных программ, передает официальный сайт Кремля.
В рамках этого же совещания Путин отметил, что в некоторых учебниках по российской истории он встречал все что угодно, кроме правдивой информации. Кроме того, российский лидер поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова о введении обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.