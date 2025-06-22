Алиханов: более 1 млрд товаров заблокировали благодаря «Честному знаку»

Свыше миллиарда некачественных товаров были заблокированы благодаря ведению системы маркировки товаров «Честный знак», сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Алиханова, было заблокировано 311 миллионов пачек контрафактных сигарет, 299 миллионов банок пива, 110 миллионов бутылок безалкогольных напитков, 243 миллиона упаковок молочной продукции и 187 миллионов товаров легкой промышленности.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября к госсистеме маркировки «Честный знак» будут подключены новые категории товаров — кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, бритвы и лезвия.
Напомним, с апреля 2024 года в России на определенные категории товаров действует разрешительный режим, который позволяет с помощью специального QR-кода проверить качество товара,