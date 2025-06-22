Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиханов: более 1 млрд товаров заблокировали благодаря «Честному знаку»

Госсистема маркировки действует в РФ с апреля 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Свыше миллиарда некачественных товаров были заблокированы благодаря ведению системы маркировки товаров «Честный знак», сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Алиханова, было заблокировано 311 миллионов пачек контрафактных сигарет, 299 миллионов банок пива, 110 миллионов бутылок безалкогольных напитков, 243 миллиона упаковок молочной продукции и 187 миллионов товаров легкой промышленности.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября к госсистеме маркировки «Честный знак» будут подключены новые категории товаров — кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, бритвы и лезвия.

Напомним, с апреля 2024 года в России на определенные категории товаров действует разрешительный режим, который позволяет с помощью специального QR-кода проверить качество товара,

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше