Гендиректор музея «АТОМ» Елена Мироненко: Гостей очень привлекает гриф «рассекречено»

— Я сама удивляюсь тому, как складывается моя жизнь. Родилась я в Минусинске, старинном сибирском городке. Родители работали школьными учителями истории. Моя мама — кандидат исторических наук и в настоящее время возглавляет Колледж культуры на юге Красноярского края. Папа какое-то время работал директором школы, а позже ушел в развитие своей спортивной карьеры и организовал один из первых спортивных клубов на территории Минусинска. В конце 90-х годов активно продвигал модное в то время направление — пауэрлифтинг. К сожалению, в этом году будет 20 лет, как отец ушел из жизни. В память о нем вот уже на протяжении 10 лет под моим руководством проводится турнир по пауэрлифтингу в моем родном городе Минусинске. Мой интерес и страсть к музеям родом из детства, поскольку мама работала младшим научным сотрудником в Краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова.