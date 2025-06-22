Гендиректор музея «АТОМ» Елена Мироненко: Гостей очень привлекает гриф «рассекречено»

Музей «АТОМ» на ВДНХ с самого момента открытия стал уникальной мультиформатной площадкой. Здесь проходят крупные форумы и фестивали, ведется образовательная деятельность. Так, 16 июня тут стартовала третья смена интенсива для детей «Совершенно летний АТОМ». Об одном из знаковых музеев мира рассказывает Генеральный директор Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ» Елена Мироненко.
Музей, посвященный атомной промышленности, — один из наиболее современных комплексов в столице. Экспозиция позволяет не только ознакомиться с историей атомной промышленности нашей страны, но и самому погрузиться в профессию атомщиков.
— Елена Николаевна, сегодня музей, которым Вы руководите, стал достопримечательностью не только ВДНХ, Москвы, но и России. Многие иностранные гости планируют его обязательное посещение. А с чего он начинался?
— Музей открылся одновременно с масштабной выставкой «Россия» на ВДНХ в ноябре 2023 года, но не затерялся в обилии других локаций и событийной программе. Напротив, он стал одной из «звезд» выставки. Мы принимали до 15 тысяч гостей в день, сейчас нас уже посетили в общей сложности более 2,7 миллиона человек.
По сути, музей — это единственная музейная институция в России, рассказывающая об атомной промышленности в целом и доступная для визита в любое удобное время. В музеи отраслевых предприятий попасть довольно сложно, порой для этого сначала нужно оформить пропуск в закрытый город. А у нас в одном пространстве посетители могут получить информацию обо всех атомградах, ключевых предприятиях атомной промышленности и передовых технологиях.
Истории героических предков читателей стали частью музейной экспозиции.
На мой взгляд, музей сейчас — самый современный, футуристичный и технологичный научный музей мира. На одной ступени с нами находится Музей будущего в Дубае, Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро и Музей научной фантастики в Чэнду. Именно поэтому мне кажется, что посещение нашего музея должно быть обязательным для всех туристов, которые приезжают в Москву и Россию.
Думаю, что гостей музея в первую очередь привлекает гриф «рассекречено». Атомная промышленность долгое время оставалась закрытой сферой, и это было исторически обусловлено. А сейчас посетитель нашего музея может за несколько часов познакомиться с историей создания ядерного щита СССР и России, увидеть макеты первой в мире АЭС, первого в мире атомного ледокола, единственной в мире ПАТЭС — плавучей теплоэлектростанции, узнать историю создания токамака — термоядерного реактора, погрузиться в мир атомной романтики ХХ века и перенестись в будущее благодаря современным атомным технологиям.
— Удивительно, а какие еще есть особенности в вашем музее?
— Их много, например, прототипы реально существующих механизмов мы превратили в арт-объекты. Так, «Сфера» в холле помогает создать представление о том, как устроен атом, а «Атомная симфония» буквально за три минуты показывает, как работает атомный реактор. Многие наши посетители, включая сотрудников «Росатома», говорят, что выходят из музея с чувством гордости за страну.
Президент России Владимир Владимирович Путин побывал у нас дважды, и этот факт говорит сам за себя. Мы также принимали руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Среди наших гостей — главы государств или представители Китая, Индии, Аргентины, Мексики, Вьетнама, Японии, Швеции, Бразилии, Турции, Туниса, Кении, Венесуэлы, Сербии, Камбоджи, Израиля, Таиланда, Чехии, Венгрии, Малайзии, Омана, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана и многих других стран.
Еще один показатель успешности нашей деятельности — полученные музеем премии и награды. В 2023 году музей получил архитектурную премию Москвы в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта культуры». Мы также победили в номинации «Открытие года» главной туристической премии Москвы «Путеводная звезда» в 2024 году. В апреле 2025-го музей стал лауреатом федеральной премии «Форма-Арт» от Росизо в номинации «Интерактив года» за выставку «Всевидящее око» про микроскопию.
— Открылся музей в ноябре 2023 года, но его история началась задолго до этого. Расскажите, пожалуйста, кто и как строил это уникальное здание.
— Идея родилась достаточно давно. Представители Госкорпорации «Росатом» начали с анализа проектов подобного типа, например музея NEMO в Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы и на территории России появился один из ярких проектов, рассказывающий подробно о физике, химии, да и в целом об атомной промышленности легко и доступно для каждого.
Все началось с конкурса на разработку архитектурной концепции нашего павильона объявленного в 2015 году. На конкурс подали 118 заявок. Из 49 полноценных архитектурных проектов, отобранных в первом туре, во второй тур вышли шесть команд.
Победителем конкурса было признано российское архитектурное бюро UNK project. Здание уникально сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это консоль в холле длиной 54 метра, во-вторых — панорамное остекление высотой 12 метров. Таких стекол в России больше нигде нет, и благодаря им здание кажется воздушным и открытым, границы между помещением и окружающим пространством стираются. Во-вторых, музей — единственное на ВДНХ здание с тремя подземными этажами и глубиной залегания фундаментной плиты 17 метров. Грунт вынимали способом «сверху вниз», так как рядом с музеем находится павильон «Беларусь», памятник архитектуры, и открытым способом рыть котлован было просто нельзя. Кстати, мы посчитали — если «КамАЗы», вывозившие грунт с площадки, выставить в линию, она протянется от Москвы до Тулы.
— Все говорят «АТОМ», но не все понимают, что это. Какая работа проводится, чтобы это понятие стало известно каждому?
— Спасибо, это важный для нас вопрос. Музей рассчитан на широкую публику, и это нетривиальная задача — объяснить самым разным людям, зачем им нужно прийти к нам, показать, что атомные технологии — это технологии будущего, а история атомной промышленности — самый настоящий детектив. Поэтому мы действуем сразу в нескольких направлениях. Перед первым днем рождения музея, который мы отметили 1 ноября 2024 года, информационные ролики о музее можно было увидеть на больших экранах по всей Москве, в метро и даже на Останкинской башне!
О нас пишут в бортовых журналах авиакомпаний, в отраслевых изданиях — журнале «Вестник атомпрома», газете «Страна Росатом» и в светской хронике. Так, например, «Научно-фантастический батл» с ученым-физиком Алексеем Семихатовым, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко и телеведущим Александром Пушным в роли модератора стал знаковым событием февраля, а количество просмотров в одной из социальных сетей достигло 1 миллиона. Мы создаем яркий событийный ряд, и это привлекает известных блогеров, писателей.
Вот уже несколько раз мы принимали на своей площадке «БеспринцЫпные чтения», где актеры читали научно-фантастические рассказы о будущем. Одним из гостей чтений стал легендарный телеведущий и натуралист Николай Дроздов, помимо него на нашей сцене выступали Игорь Верник, Анна Михалкова, Сергей Бурунов и другие выдающиеся артисты.
И, конечно, срабатывает «сарафанное радио» — те, кто уже приходил к нам, рекомендуют потом своим друзьям и знакомым побывать в нашем музее. Селфи на фоне реактора, бочек с ураном или макета РДС-1 выглядит очень эффектно. Для тех, кто уже побывал на экскурсии, мы разработали серию просветительских мастер-классов, квестов, практических занятий в лаборатории. А еще регулярно проходят встречи с учеными на интерактивных лекциях и паблик-токах.
Мы плотно работаем с вузами, органами образования Москвы и России, организуем семинары для педагогов. Один вовлеченный учитель может привести за собой сотни школьников!
Стратегическое направление — работа с туроператорами и установление международных партнерских связей. Индия, Китай, арабские страны, страны СНГ — из каждой зарубежной поездки мы привозим новые идеи и ждем в гости туристов. А еще проводим туристический форум «Открой Атом» про научно-популярный туризм. Но это только начало, и планы по дальнейшему развитию музея как научно-просветительской площадки грандиозные!
Так, ко Всемирному квантовому дню и к Международному году квантовой науки и технологий в музее при поддержке Госкорпорации «Рос атом» открылся первый в России квантовый класс для школьников. Участники пытаются «поймать» одиночные фотоны, самостоятельно создать запутанные фотоны, экспериментально доказать квантовую природу света, установить квантовый канал связи, а также узнать, жив или мертв кот Шредингера. Получается, что «квантовое» оборудование, которое еще вчера было открыто только ученым, стало доступным для каждого школьника.
— Какие еще проекты проводит ваш музей?
— У нас несколько масштабных направлений работы. Одно из них — научные фестивали. Так, например, в июле прошлого года мы проводили фестиваль «Лето-2040», посвященный теме будущего. Гостей встречала Алиса Селезнева, героиня повестей Кира Булычева, на трех этажах можно было принять участие в мастер-классах и квестах, а в конференц-зале развернулись панельные дискуссии на тему искусственного интеллекта, перспективы наступления технологической сингулярности и возможностей, которые открывает перед нами медицина.
Недавно у нас прошел международный фестиваль анимации «Мультфильмы о будущем», где в том числе мы обсудили актуальную тему использования искусственного интеллекта в кино и искусстве, а заявки на конкурс пришли из 42 стран мира. В целом каждую неделю наших посетителей ждут регулярные программы — мастер-классы для детей от 3 до 17 лет, эксперименты и практикумы в Лаборатории, Атомный лекторий. Иногда я поражаюсь, как мы все это успеваем — ведь параллельно мы продолжаем работать над нашей узнаваемостью как в России, так и за рубежом.
Если честно, то наш музей перерос название «просто музей», на его базе проводятся отборы для участия в международном просветительском проекте «Ледокол знаний». Эта международная арктическая экспедиция, организованная при поддержке «Росатома», дает талантливым школьникам невероятный шанс отправиться на вершину мира на атомном ледоколе.
Более 350 школьников из разных стран мира с 2019 года стали участниками экспедиции, и не просто попали на «макушку планеты», а 10 дней создавали собственные проекты, общались с российскими учеными и сотрудниками «Рос атома», участвовали в творческой программе. Описать их впечатления можно тремя словами — гордость, вдохновение и мечта. Эти слова стали девизом 80-летия атомной промышленности, которое мы отмечаем в этом году. Конечно же, мне тоже хочется увидеть Землю Франца-Иосифа, услышать крики чаек и кайр на скале Рубини, прогуляться по трехметровому льду на Северном полюсе и за несколько минут пересечь все земные меридианы.
— Елена Николаевна, вы человек с удивительной судьбой. Вашу биографию можно поделить на пять человек, такая насыщенная у вас жизнь.
— Я сама удивляюсь тому, как складывается моя жизнь. Родилась я в Минусинске, старинном сибирском городке. Родители работали школьными учителями истории. Моя мама — кандидат исторических наук и в настоящее время возглавляет Колледж культуры на юге Красноярского края. Папа какое-то время работал директором школы, а позже ушел в развитие своей спортивной карьеры и организовал один из первых спортивных клубов на территории Минусинска. В конце 90-х годов активно продвигал модное в то время направление — пауэрлифтинг. К сожалению, в этом году будет 20 лет, как отец ушел из жизни. В память о нем вот уже на протяжении 10 лет под моим руководством проводится турнир по пауэрлифтингу в моем родном городе Минусинске. Мой интерес и страсть к музеям родом из детства, поскольку мама работала младшим научным сотрудником в Краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова.
Я искренне верю, что каждый, у кого есть огонь в сердце, должен получить шанс стать профессионалом, раскрыть свой талант. Когда-то в свои 16 лет я поняла, что мой мир намного больше места рождения, и уехала его искать. Я искренне горжусь тем, что нам с командой удалось модернизировать значимую часть библиотек от Минусинска до Норильска, став одними из первых в России, кто реализовал такие масштабные проекты. А за Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона и этнический фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» мы получили эгиды ЮНЕСКО. Это огромная честь и ответственность! Под моим руководством был открыт первый туристско-информационный центр в Красноярском крае и произведен масштабный ребрендинг региона.
— Какие планы и проекты на будущее?
— Вырасти как бренд, окрепнуть, встать на ноги. Проводить больше мероприятий и лекций с выдающимися учеными, сделать дебаты «физиков и лириков» регулярными и востребованными. Войти в топ-10 самых посещаемых туристических объектов столицы на постоянной основе. Создавать яркие выставочные проекты и партнерства. Мечтаю увидеть наш музей через пять лет сопоставимым по узнаваемости с ведущими мировыми музейными институциями. Считаю, что наш музей этого достоин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:
— Атомная промышленность — одна из ключевых отраслей отечественной индустрии, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Предприятия и научные центры Москвы вносят значимый вклад в развитие сектора и совершают прорыв в энергетике, медицине, приборостроении, космической отрасли и ряде других важных сфер. Мы совместно с госкорпорацией «Росатом» запланировали экскурсии, квизы и мастер-классы на ведущих предприятиях отрасли. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Открой#Моспром» на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». 22 мая учащиеся проекта «ИТ-класс в московской школе» посетят «Композитные технологии».
ДОСЬЕ.
Елена Николаевна Мироненко родилась 21 июня 1981 года в Минусинске Красноярского края. В 1997 году экстерном окончила школу. В 2002-м с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, училась в аспирантуре по специальности «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности». С 2008 года работала в Министерстве культуры Красноярского края — с позиции главного специалиста отдела до должности начальника отдела культурных массовых акций. В 2013 году возглавила краевой Музей геологии Центральной Сибири (GEOS). С 2015 по 2017 год — министр культуры Красноярского края. С июня 2020 г. — директор музейного комплекса «Дорога Памяти» в Минобороны России. С февраля 2021 по сентябрь 2023 года — директор московского Театра на Малой Бронной. С октября 2024 года директор музея «АТОМ».
С 21 по 24 июня жители столицы и туристы смогут посетить иммерсивный музей под открытым небом на Красной площади. Масштабное мероприятие приурочено к 80-й годовщине парада Победы.