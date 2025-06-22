ВС РФ ликвидировали командира «Грузинского легиона» ВСУ Надирадзе

Российские военные ликвидировали в зоне СВО командира «Грузинского легиона» ВСУ Вано Надирадзе. О смерти наемника ообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook*.
Сам Надирадзе несколькими часами ранее обещал рассказать в вечернем эфире с Муджири о ситуации в Сумской области и зоне проведения СВО в целом.
Сейчас в его профиле в соцсети пользователи выкладывают слова соболезнования.
Ранее участник СВО полковник Тимур Сыртланов отмечал, что наемники ВСУ покидают Украину из-за чудовищных травм.
Сообщалось также, что двое колумбийских наемников ВСУ находятся в одном из СИЗО Москвы.
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