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ВС РФ ликвидировали командира «Грузинского легиона» ВСУ Надирадзе

Вано Надирадзе ликвидирован в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали в зоне СВО командира «Грузинского легиона» ВСУ Вано Надирадзе. О смерти наемника ообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook*.

Сам Надирадзе несколькими часами ранее обещал рассказать в вечернем эфире с Муджири о ситуации в Сумской области и зоне проведения СВО в целом.

Сейчас в его профиле в соцсети пользователи выкладывают слова соболезнования.

Ранее участник СВО полковник Тимур Сыртланов отмечал, что наемники ВСУ покидают Украину из-за чудовищных травм.

Сообщалось также, что двое колумбийских наемников ВСУ находятся в одном из СИЗО Москвы.

*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.