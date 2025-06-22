Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС запустила процесс признания ФК «Химки» банкротом

Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала процедуру банкротства футбольного клуба «Химки», сообщает «Постньюс». Причиной этому стало прекращение существования клуба, вызванное недопуском в Российскую Премьер-Лигу и невозможностью погасить имеющиеся задолженности.

Источник: Life.ru

Дело о банкротстве было зарегистрировано 20 июня и в настоящее время находится на стадии рассмотрения в первой инстанции.

Напомним, в отношении футбольного клуба «Химки» начато исполнительное производство из-за задолженности по налогам и сборам на сумму 446,8 млн рублей. Это стало очередным ударом для клуба, находящегося в кризисе. «Химки» подали заявление о банкротстве в арбитражный суд после отказа РФС в выдаче лицензии на участие в новом сезоне РПЛ. Апелляция была отклонена, что привело к приостановке деятельности клуба и роспуску команды.