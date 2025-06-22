ФНС запустила процесс признания ФК «Химки» банкротом

Напомним, в отношении футбольного клуба «Химки» начато исполнительное производство из-за задолженности по налогам и сборам на сумму 446,8 млн рублей. Это стало очередным ударом для клуба, находящегося в кризисе. «Химки» подали заявление о банкротстве в арбитражный суд после отказа РФС в выдаче лицензии на участие в новом сезоне РПЛ. Апелляция была отклонена, что привело к приостановке деятельности клуба и роспуску команды.