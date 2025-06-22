Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана в Москву для проведения ряда встреч

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи в настоящее время прибыл в Москву. Как отметила Захарова, целью приезда иранского дипломата стало «проведение ряда переговоров». Слова Захаровой приводит ТАСС.
«Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров», — подтвердила ранее появившуюся информацию российский дипломат.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву вечером в воскресенье, 22 июня. По данным иранского агентства IRNA, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами РФ.
Темой перговоров ожидаемо станут ситуация на Ближнем Востоке и эскалации в регионе после авиаударов США по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня.