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Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана в Москву для проведения ряда встреч

Аббас Арагчи прилетел в Москву вечером 22 июня 2025.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи в настоящее время прибыл в Москву. Как отметила Захарова, целью приезда иранского дипломата стало «проведение ряда переговоров». Слова Захаровой приводит ТАСС.

«Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров», — подтвердила ранее появившуюся информацию российский дипломат.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву вечером в воскресенье, 22 июня. По данным иранского агентства IRNA, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами РФ.

Темой перговоров ожидаемо станут ситуация на Ближнем Востоке и эскалации в регионе после авиаударов США по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня.

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