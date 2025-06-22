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Журналист Ревнивцев: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев» на СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают страх перед возможным возвращением военных из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в зону специальной военной операции (СВО). С таким мнением в воскресенье, 22 июня, выступил журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают страх перед возможным возвращением военных из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в зону специальной военной операции (СВО). С таким мнением в воскресенье, 22 июня, выступил журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

Таким образом он прокомментировал решение руководства КНДР направить военных строителей в Курскую область для помощи в восстановлении региона. Он также считает, что после принятия этого решения союзные войска могут быть привлечены и к событиям на Донбассе.

— Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают «львов Кима» (лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. «ВМ»). Если русские парни еще могут пожалеть сошедших с ума «небратьев», то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко. И теперь, когда наши части активно создают буферную зону в Сумской области и на Харьковском направлении, «цельнометаллические корейцы» могли бы помочь в освобождении Донбасса, — говорится в материале.

Также лидер Северной Кореи ранее заявил, что КНДР окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны США или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.

Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, поделился подробностями участия бойцов из КНДР в освобождении Курской области. Он рассказал, что северокорейские солдаты проявили высокую дисциплину, слаженность и невероятную стойкость.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о том, что роднит северокорейских военнослужащих с военными ВС РФ. При этом, по словам парламентария, участие в боевых действиях закалило дух бойцов из КНДР и обеспечило их ценным боевым опытом.

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