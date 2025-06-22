— Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают «львов Кима» (лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. «ВМ»). Если русские парни еще могут пожалеть сошедших с ума «небратьев», то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко. И теперь, когда наши части активно создают буферную зону в Сумской области и на Харьковском направлении, «цельнометаллические корейцы» могли бы помочь в освобождении Донбасса, — говорится в материале.