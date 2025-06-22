Отару Кушанашвили исполнилось 55 лет

Впрочем, «подонком» он стал еще до «Акул пера» — в 1997 году на Кушанашвили подала в суд Алла Пугачева за клевету и оскорбление. В самом конце 1996-го в программе Андрея Вульфа «В постели с…» журналист рассказал, что она якобы бросила ему в лицо страницы бумаги с интервью, за что он отхлестал ее по лицу. Певица заявила, что это ложь, и обратилась в прокуратуру. В июне 1997-го в суде состоялось примирение: Кушанашвили сходу признал себя виновным, восклицая: ~ «Я просто впал в кураж! Я сделал самую большую ошибку в жизни!»~. В ходе заседания Алла Пугачева заявила, что прощает журналиста, назвав его «жертвой порочной системы». В знак примирения певица потребовала, чтобы Кушанашвили поцеловал ей руку, что он и сделал.