Министр туризма Абхазии опроверг слова чиновницы о «малотратящих» туристах

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа назвал вырванным из контекста комментарий сотрудницы министерства Кристины Лакербая о тратах туристов в республике. Он подчеркнул, что в Абхазии рады принять любых отдыхающих.
Ранее Лакербая заявила, что стране не выгодны «туристы за 300 рублей», питающиеся лапшой быстрого приготовления и ничего не покупающие за пределами гостиницы.
— Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну, — подчеркнул Логуа в интервью информационному агентству Апсныпресс.
Он отметил, что высказывание сотрудницы является лишь фрагментом, вырванным из контекста. Министр также добавил, что Абхазия рассчитывает на дальнейший рост турпотока.
С 1 мая после 30-летнего перерыва возобновились прямые регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ аэро» выполнила первый рейс по маршруту Москва (аэропорт Внуково) — Сухум. Изначально первый рейс был запланирован на 3 мая, но из-за высокого спроса его перенесли на 1 мая. Кроме «ЮВТ аэро», в Сухум также будут летать авиакомпании Ifly и «НордСтар».