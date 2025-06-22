Министр туризма Абхазии опроверг слова чиновницы о «малотратящих» туристах

С 1 мая после 30-летнего перерыва возобновились прямые регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ аэро» выполнила первый рейс по маршруту Москва (аэропорт Внуково) — Сухум. Изначально первый рейс был запланирован на 3 мая, но из-за высокого спроса его перенесли на 1 мая. Кроме «ЮВТ аэро», в Сухум также будут летать авиакомпании Ifly и «НордСтар».