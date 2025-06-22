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Бобровский надел флаг России на парад в честь победы в Кубке Стэнли

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, выступающие за «Флориду Пантерз», приняли участие в чемпионском параде команды, обернувшись в российские триколоры. Трансляция торжественного мероприятия, посвящённого второй подряд победе клуба в Кубке Стэнли, велась на официальном YouTube-канале команды.

Источник: Life.ru

36-летний Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду» с 2019 года, укрепил свой статус одного из лучших вратарей в истории НХЛ. Вместе с Куликовым они вошли в узкий круг российских хоккеистов, сумевших дважды подряд завоевать главный трофей лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне «Флорида» в финальной серии плей-офф НХЛ в шести матчах одолела «Эдмонтон Ойлерз», повторив свой успех годичной давности. Заключительная игра серии, прошедшая в Санрайзе, завершилась убедительной победой со счётом 5:1. Любопытно, что в прошлом сезоне «пантерам» в решающей серии также противостоял «Эдмонтон», но тогда для завоевания трофея потребовались все семь матчей.