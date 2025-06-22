Бобровский надел флаг России на парад в честь победы в Кубке Стэнли

Напомним, в нынешнем сезоне «Флорида» в финальной серии плей-офф НХЛ в шести матчах одолела «Эдмонтон Ойлерз», повторив свой успех годичной давности. Заключительная игра серии, прошедшая в Санрайзе, завершилась убедительной победой со счётом 5:1. Любопытно, что в прошлом сезоне «пантерам» в решающей серии также противостоял «Эдмонтон», но тогда для завоевания трофея потребовались все семь матчей.