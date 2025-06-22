Постпред Китая при ООН Цун призвал Совбез принять оперативные меры по Ирану

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Соединенные Штаты предприняли попытку ликвидации ядерных объектов Ирана, что усугубило конфликт в регионе. Китай призывает Совет Безопасности ООН не «сидеть сложа руки перед лицом крупного кризиса». Об этом заявил постоянный представитель КНР при Организации Фу Цун на заседании СБ.
Он подчеркнул, что мира на Ближнем Востоке невозможно добиться силовыми методами. Постпред КНР также призвал Совбез поддержать резолюцию Китая, России и Пакистана по Ирану.
«Мы призываем Совет Безопасности к оперативным действиям. На Совет Безопасности возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, и он не может сидеть сложа руки перед лицом крупного кризиса», — подытожил Фу Цун.
МИД Ирана также отреагировал на ночную операцию Соединенных Штатов. Министерство возложило полную ответственность за опасные последствия авиаударов по ядерным объектам на Вашингтон.