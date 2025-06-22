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Директора «Тайгана», пострадавшего при нападении льва, начали оперировать

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, находится в сознании и проходит хирургическое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

На Зубкова напали львы во время их кормления.

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, находится в сознании и проходит хирургическое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«На человека было совершенно нападение львом… Он жив и сейчас находится на операции», — рассказали представители парка. В зоопарке пожелали Олегу Зубкову скорейшего выздоровления.

В Крыму 22 июня на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова напали львы во время их кормления. В результате происшествия у Зубкова травмы головы и шеи, а также пострадало легкое. Более подробная информация о состоянии директора парка — в материале URA.RU.