Директора «Тайгана», пострадавшего при нападении льва, начали оперировать

В Крыму 22 июня на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова напали львы во время их кормления. В результате происшествия у Зубкова травмы головы и шеи, а также пострадало легкое. Более подробная информация о состоянии директора парка — в материале URA.RU.