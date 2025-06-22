Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — отметил парламентарий в интервью «Вечерней Москве».
Так, под защитой государства сегодня находятся морошка и клюква мелкоплодная, а также вешенка небродийская, трюфель летний и шишкогриб хлопьеножковый. Кстати, остальные грибы и ягоды можно собирать исключительно для собственных нужд. Однако важно помнить, что регионы вправе устанавливаться дополнительные ограничения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье был зафиксирован первый случай отравления грибами в этом сезоне. Пятилетний ребёнок съел сорванный на улице гриб и попал в больницу.