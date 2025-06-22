Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов и растений

За сбор краснокнижных грибов и растений можно лишиться свободы сроком от шести до девяти лет, а также получить штраф в размере от полутора до трёх миллионов рублей. В России данное деяние считается уголовным преступлением, напомнил гражданам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.