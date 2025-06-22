В митинге-реквиеме в Брестской крепости приняли участие 35 тысяч человек

Акция в честь годовщины начала ВОВ в Брестской крепости. Видео © СТВ.
Местные власти сообщили, что в акции поучаствовали порядка 35 тысяч человек. Торжественно-траурные мероприятия состоялись в стенах крепости, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских войск в 1941 году.
А сегодня утром у стен Главного храма ВС России в Подмосковье прошла акция «Свеча памяти». Участники мероприятия установили 1418 (по количеству дней ВОВ) свечей, зажжённых от Вечного огня из Мемориального комплекса «Курская дуга» — свой путь сакральное пламя начало 19 июня.