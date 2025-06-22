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Знамения предвещают беду: Россиянам рассказали о запретах в день Тимофея Прусского 23 июня

23 июня православные чтят священномученика Тимофея Прусского, который в IV веке был епископом в городе Прусса (Бурса, Турции). Он считается активным проповедником христианства, за что и был награждён Богом даром исцеления и чудотворения. Однако в день его памяти наши предки соблюдали строжайшие запреты.

Источник: Life.ru

На Руси 23 июня ещё называли Знамения Тимофея. Славяне верили, что знамения в этот день предвещают беду. Чтобы отгородить себя от негатива, лучше всего провести время дома с семьёй. Запрещается громко ругаться и ссориться. Не стоит посещать кладбище и убираться в жилище.

Если 23 июня влезть в чужие дела, то можно переманить на себя чужую беду, от дел лучше вообще отдохнуть. Кроме того, нельзя купаться и даже заходить в воду. Не нужно смотреть в чужие окна и открывать свои нараспашку, а иначе в дом придёт нечистая энергия. под строгим запретом в день Тимофея Прусского были свадьбы, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Life.ru сообщал, что в России могут появиться два новых официальных праздника. Так, в Госдуме предложили наделить Пасху и Троицу статусом официальных праздничных дней.