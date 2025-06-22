Знамения предвещают беду: Россиянам рассказали о запретах в день Тимофея Прусского 23 июня

Если 23 июня влезть в чужие дела, то можно переманить на себя чужую беду, от дел лучше вообще отдохнуть. Кроме того, нельзя купаться и даже заходить в воду. Не нужно смотреть в чужие окна и открывать свои нараспашку, а иначе в дом придёт нечистая энергия. под строгим запретом в день Тимофея Прусского были свадьбы, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».