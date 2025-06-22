Знамения предвещают беду: Россиянам рассказали о запретах в день Тимофея Прусского 23 июня

На Руси 23 июня ещё называли Знамения Тимофея. Славяне верили, что знамения в этот день предвещают беду. Чтобы отгородить себя от негатива, лучше всего провести время дома с семьёй. Запрещается громко ругаться и ссориться. Не стоит посещать кладбище и убираться в жилище.
Если 23 июня влезть в чужие дела, то можно переманить на себя чужую беду, от дел лучше вообще отдохнуть. Кроме того, нельзя купаться и даже заходить в воду. Не нужно смотреть в чужие окна и открывать свои нараспашку, а иначе в дом придёт нечистая энергия. под строгим запретом в день Тимофея Прусского были свадьбы, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее Life.ru сообщал, что в России могут появиться два новых официальных праздника. Так, в Госдуме предложили наделить Пасху и Троицу статусом официальных праздничных дней.