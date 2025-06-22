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Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы: Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию

Постпред РФ при ООН Небензя назвал удары США по Ирану неспровоцированными.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон продемонстрировал пренебрежение позицией мирового сообщества, ударив по ядерным объектам Ирана. Ночная атака США была неспровоцированной. Так в ходе заседания Совета Безопасности выразился постпред России при ООН Василий Небензя.

Он обратил внимание на отсутствие полномочий у Вашингтона на удары по территории Ирана. Постпред также заявил, что США «вновь продемонстрировали» готовность идти на преступления ради сохранения «своей гегемонии». Небензя отметил, что такими действиями Штаты «открыли ящик Пандоры», и теперь мир может оказаться на пороге ядерной войны.

С осуждением действий Вашингтона выступил также МИД России. В Министерстве сообщили, что удары США по Ирану несут серьезные риски для глобальной стабильности. МИД РФ призвал прекратить агрессию и нарастить усилия для возвращения ситуации в дипломатическое русло.

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