Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы: Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию

Он обратил внимание на отсутствие полномочий у Вашингтона на удары по территории Ирана. Постпред также заявил, что США «вновь продемонстрировали» готовность идти на преступления ради сохранения «своей гегемонии». Небензя отметил, что такими действиями Штаты «открыли ящик Пандоры», и теперь мир может оказаться на пороге ядерной войны.