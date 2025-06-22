Контакт с уличной кошкой может разрушить нервную систему, предупредила ветеринар

Эксперт объяснила, что возбудителем данного недуга является паразит, выделяемый с фекалиями животных, однако заражение возможно даже при поглаживании шерсти. Инфекция может разрушать нервную систему человека, в частности вызывать хроническое воспаление ЦНС и влиять на когнитивные функции. Особенно опасен этот паразит для беременных женщин.
Кроме того, уличные животные могут быть заражены грибковыми инфекциями, включая стригущий лишай, который поражает кожу, волосы и ногти. Заболевание передаётся при прямом контакте или через предметы, загрязнённые спорами. А ещё у уличных кошек нередко обнаруживаются круглые и ленточные черви, личинки которых могут попасть в организм человека через немытые руки. Опасны также бартонеллёз и сальмонеллёз.
Специалист рекомендовала избегать контактов с незнакомыми животными, особенно если у них есть признаки болезни: сыпь, выделения из глаз или агрессивное поведение. После случайного прикосновения необходимо тщательно мыть руки с мылом для снижения риска заражения.
«Если укусила или поцарапала уличная кошка, обработайте рану и срочно обратитесь к врачу. Доброта к животным не должна идти вразрез с безопасностью. Помогать бездомным кошкам лучше через приюты или вакцинированных домашних питомцев», — заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее врач оценила риски заражения в общественном туалете, где можно подхватить ВИЧ, сифилис, хламидиоз, гонорею и другие недуги. По словам эксперта, если у человека нет повреждений кожи или слизистых, то вероятность заражения инфекциями минимальна.