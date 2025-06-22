Контакт с уличной кошкой может разрушить нервную систему, предупредила ветеринар

Кроме того, уличные животные могут быть заражены грибковыми инфекциями, включая стригущий лишай, который поражает кожу, волосы и ногти. Заболевание передаётся при прямом контакте или через предметы, загрязнённые спорами. А ещё у уличных кошек нередко обнаруживаются круглые и ленточные черви, личинки которых могут попасть в организм человека через немытые руки. Опасны также бартонеллёз и сальмонеллёз.