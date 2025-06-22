Играла с Раневской и влюбилась в Щербакова: Невероятные приключения Валентины Талызиной

Она выходила на одну сцену с легендарной Фаиной Раневской и считалась ученицей самого Юрия Завадского. Старейшая актриса Тетра Моссовета, Талызина радовала зрителей 70 лет. Особую роль в её карьере занимает спектакль «Внезапно прошлым летом», где актриса исполняла роль матери, потерявшей сына.
«И она так играла, что в зале хлюпали носом все. Вот тема матери, материнства для неё была святая. И неважно, что пьеса американская. Она играла, конечно, про себя», — рассказал режиссёр-постановщик Андрей Житинкин.
Собеседник «Вечерней Москвы» также вспомнил, как звезда влюбилась в Бориса Щербакова, с которым играла в спектакле «Двое из большой дороги». Театр с этим представлением объездил полмира, а в США актёры попали в забавную ситуацию, Талызиной пришлось спасать своего партнёра.
«Я помню, в Америке Борис случайно захлопнулся в номере в отеле. Так она вызвала и полицейских, и пожарных, и скорую, чтобы взломали дверь. Она волновалась, не стало ли Щербакову плохо. Вот эти поступки говорят о ней лучше всяких каких-то слов», — отметил народный артист России.
Напомним, актриса Валентина Талызина умерла 21 июня из-за онкологического заболевания. Ей было 90 лет. Прощание с Талызиной пройдёт в Театре Моссовета, а похороны — на Ваганьковском кладбище в Москве. Незадолго до смерти звезда сделала откровенное заявление.