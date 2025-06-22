Играла с Раневской и влюбилась в Щербакова: Невероятные приключения Валентины Талызиной

«Я помню, в Америке Борис случайно захлопнулся в номере в отеле. Так она вызвала и полицейских, и пожарных, и скорую, чтобы взломали дверь. Она волновалась, не стало ли Щербакову плохо. Вот эти поступки говорят о ней лучше всяких каких-то слов», — отметил народный артист России.