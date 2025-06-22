Финансист объяснил новичкам, как инвестировать без высоких рисков в 2025 году

По его словам, актуальными остаются также вложения в недвижимость под аренду и дивидендные акции. Они особенно будут интересны тем, «кто готов принять рыночную волатильность ради регулярных выплат». Кстати, современная инфраструктура инвестиций позволяет работать без посредников. Новичкам могут помочь онлайн-платформы, автоматизированные сервисы и чат-боты.