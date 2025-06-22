Финансист объяснил новичкам, как инвестировать без высоких рисков в 2025 году

«Новичкам стоит обратить внимание на инструменты с минимальным риском. Банковские вклады — до 18−21% годовых в рублях при полной защите капитала. Облигации федерального займа (ОФЗ) — стабильный доход при минимальном риске», — отметил собеседник «Газеты.ru».
По его словам, актуальными остаются также вложения в недвижимость под аренду и дивидендные акции. Они особенно будут интересны тем, «кто готов принять рыночную волатильность ради регулярных выплат». Кстати, современная инфраструктура инвестиций позволяет работать без посредников. Новичкам могут помочь онлайн-платформы, автоматизированные сервисы и чат-боты.
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