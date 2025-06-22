«Очарована харизмой»: Фанатка Shaman из Германии рассказала о первой встрече с кумиром

На первую поездку в Россию Инса решилась очень быстро. В сентябре 2023 года она отправилась в Светлогорск на концерт своего кумира. В ноябре она побывала в Петербурге на двух концертах, а в марте 2024 года посетила все три выступления звезды в «Крокусе». Через год, в марте 2025 года, фанатка впервые встретилась с музыкантом лично, смогла с ним пообщаться и даже вручила подарок — фотографии с благодарственными словами. Ногти немки в этот момент были выкрашены в цвета флага РФ.