«Очарована харизмой»: Фанатка Shaman из Германии рассказала о первой встрече с кумиром

«[Услышав песню “Я русский”], я нашла другие его песни, и они мне тоже понравились, а потом я посмотрела, кто это, и была очарована его харизмой. Сначала всё дело было в голосе и мелодии. Потом я перевела песню, и текст мне тоже понравился. “Я русский” я могу спеть наизусть», — рассказала kp.ru Инса.
Фанатка Shaman уверяет, что для неё важна именно музыка и голос — этого достаточно для того, чтобы почувствовать дух и силу русских. Благодаря творчеству музыканта она стала патриотом России, хотя до знакомства с его музыкой никогда не была в нашей стране.
На первую поездку в Россию Инса решилась очень быстро. В сентябре 2023 года она отправилась в Светлогорск на концерт своего кумира. В ноябре она побывала в Петербурге на двух концертах, а в марте 2024 года посетила все три выступления звезды в «Крокусе». Через год, в марте 2025 года, фанатка впервые встретилась с музыкантом лично, смогла с ним пообщаться и даже вручила подарок — фотографии с благодарственными словами. Ногти немки в этот момент были выкрашены в цвета флага РФ.
«Затем я произнесла три предложения на русском языке. Я сказала: “Твоя прекрасная музыка делает меня очень счастливой. Спасибо за всё. Один вопрос: можно тебя обнять?” Он сказал: “Да”, — поделилась фанатка Shaman.
Кстати, вскоре Инса сможет поддержать своего кумира на музыкальном конкурсе Интервидение в Москве. Россию будет представлять Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.