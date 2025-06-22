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Чемпионы Бобровский и Куликов пришли на парад НХЛ с флагами России

Спортсмены Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов принесли российские флаги на праздничный парад, посвященный победе их клуба в серии плей-офф американской Национальной хоккейной лиги.

Спортсмены Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов принесли российские флаги на праздничный парад, посвященный победе их клуба в серии плей-офф американской Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на запись трансляций месных телеканалов.

«Бобровский накрыл свои плечи российским флагом. Куликов прошел с Кубком Стэнли и флагом на плечах по пути следования парада», — отметили на «Матч ТВ».

Ранее, 18 июня, команда «Флорида», в которой играют российские хоккеисты, завершила решающую встречу на льду с оппонентами из «Эдмонта» со счетом 4:2 в свою пользу.

Интересной деталью является и то, что некоторые из поклонников Сергея Бобровского напечатали его портреты на американских флагах, которые принесли с собой на праздничное мероприятие.

Сам спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли уже второй раз в карьере. Комментируя свои выдающиеся достижения, российский хоккеист назвал их результатом помощи Бога.