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Лекорню: Ядерную программу Ирана не остановят удары по нескольким объектам

В Минобороны Франции указали, что удары по ядерным объектам и ученым Ирана не остановят его ядерную программу.

Источник: Комсомольская правда

Ядерная программа Ирана не остановится после ударов по ряду объектов и даже после ликвидации ученых, которые в ней заняты. Такое мнение высказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, указав на высокую способность иранской системы к адаптации.

«Думать, что чудо-бомба, даже американская GBU-57, способная проникать в глубокие подземные объекты, решит проблему, — чистая иллюзия», — сказал Лекорню в интервью изданию Parisien.

Лекорню добавил, что, нанося удары по энергетической инфраструктуре Ирана, ряду его учреждений и СМИ Израиль фактически отходит от заявленной ранее цели — уничтожения иранской ядерной программы.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

Накануне в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.

Несколько сценариев того, каких последствий ждать от вступления США в израильско-иранскую войну, здесь на KP.RU.