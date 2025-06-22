Лекорню: Ядерную программу Ирана не остановят удары по нескольким объектам

Ядерная программа Ирана не остановится после ударов по ряду объектов и даже после ликвидации ученых, которые в ней заняты. Такое мнение высказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, указав на высокую способность иранской системы к адаптации.
«Думать, что чудо-бомба, даже американская GBU-57, способная проникать в глубокие подземные объекты, решит проблему, — чистая иллюзия», — сказал Лекорню в интервью изданию Parisien.
Лекорню добавил, что, нанося удары по энергетической инфраструктуре Ирана, ряду его учреждений и СМИ Израиль фактически отходит от заявленной ранее цели — уничтожения иранской ядерной программы.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.
Накануне в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.
Несколько сценариев того, каких последствий ждать от вступления США в израильско-иранскую войну, здесь на KP.RU.