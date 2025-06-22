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Археологи в Великобритании нашли огромный римский башмак 46-го размера

На севере Великобритании археологи обнаружили необычный артефакт времен Римской империи — огромный кожаный башмак, вероятно, принадлежавший римскому легионеру.

На севере Великобритании археологи обнаружили необычный артефакт времен Римской империи — огромный кожаный башмак, вероятно, принадлежавший римскому легионеру.

В оборонительном рву римского форта Магна была найдена прекрасно сохранившаяся подошва ботинка длиной 32 сантиметра, что соответствует примерно 46-му размеру. Возраст находки оценивается примерно в две тысячи лет. Вероятно, башмак принадлежал крупному и высокому легионеру, служившему у вала Адриана во II веке нашей эры.

Археолог Рэйчел Фрейм отметила, что это «не просто артефакт, а личная вещь, которая буквально соединяет нас с людьми, жившими здесь два тысячелетия назад».

Благодаря влажным бескислородным условиям болота, образовавшегося в рву, сохранились не только кожа, но и другие артефакты, такие как деревянный гребень и мраморная палитра для косметики.

Раскопки в форте Карворан (Магна) продолжаются, и ученые опасаются, что изменение климата может угрожать сохранности органических материалов, поэтому спешат изучить памятник целиком. После консервации гигантский римский башмак будет выставлен в музее, сообщило ZME Science.

Недавно у побережья Колумбии исследователи обнаружили сокровища, принадлежавшие испанскому галеону «Сан-Хосе», затонувшему более 300 лет назад.