Археологи в Великобритании нашли огромный римский башмак 46-го размера

В оборонительном рву римского форта Магна была найдена прекрасно сохранившаяся подошва ботинка длиной 32 сантиметра, что соответствует примерно 46-му размеру. Возраст находки оценивается примерно в две тысячи лет. Вероятно, башмак принадлежал крупному и высокому легионеру, служившему у вала Адриана во II веке нашей эры.