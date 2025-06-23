Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня, когда ждут знамение

Православная церковь 23 июня вспоминает святого Тимофея. В народе принято отмечать Тимофеев день. Но есть еще одно название — Знамение. Считается, что 23 июня могут произойти разного рода знамения, предвещающие что-то плохое.
Что нельзя делать 23 июня.
Запрещено открывать окно. Предки верили, что счастье может уйти из дома. Не следует заглядывать в чужие окна, так как можно забрать на себя чужие беды и неудачи. Нельзя оставлять грязную посуду на столе. Считается, что это может привести к проблемам в финансовых делах.
Что можно делать 23 июня.
По традиции, дату 23 июня боялись. Все дело в том, что могли случиться разного рода знамения, которые не предвещали ничего хорошо. А еще в данный день ходили в гости. Предки верили: чем веселее пройдет день, тем больше радостных событий будет в жизни.
Согласно приметам, листья липы в каплях сока предсказывают ухудшение погоды. В том случае, если солнечный день, то погода окажется плохой.
Кстати, синоптики сказали белорусам про жару до +31 градуса 23 июня в понедельник.
Тем временем Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.
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