Народный календарь. Почему нельзя пить молоко в день Акулины Гречишницы, 26 июня

26 июня православные христиане чтут мученицу Акилину, которая жила в III веке и еще в юности обратилась к вере. За это она была казнена в возрасте 12 лет. В народе эту дату прозвали днем Акулины Гречишницы.
Традиционно в этот день сеяли гречиху. Также, чтобы святая помогла с урожаем, люди срезали пучки гречихи и ставили их дома за иконами. Кроме того, в эту дату было принято варить гречневую кашу. Ее ели как сами хозяева дома, так и угощали ей нищих. По народным поверьям, это принесет семье финансовое благополучие.
При этом на Гречишницу нельзя пить молоко. Считалось, что оно становится в этот день вредным для здоровья — «акульим». Жаловаться на жизнь и рассказывать кому-то о своих проблемах 26 июня тоже не стоит, как и хвастаться: это отпугнет удачу.
Нельзя также совершать действия романтического характера: приглашать на свидания, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца — все это окажется неудачным.
Приметы погоды.
Утром цветы сильно пахнут — дождь пойдет.
Цветы лютика днем закрылись — тоже к дождю.
Собака на траве катается — погода будет ненастной.
Сильный ливень с похолоданием или, наоборот, сильная жара — зима будет суровой.
Именины отмечают: Анна, Антонина, Пелагея, Акулина, Алексей, Иван, Даниил, Александр, Александра, Дмитрий.