Народный календарь. Почему нельзя пить молоко в день Акулины Гречишницы, 26 июня

Традиционно в этот день сеяли гречиху. Также, чтобы святая помогла с урожаем, люди срезали пучки гречихи и ставили их дома за иконами. Кроме того, в эту дату было принято варить гречневую кашу. Ее ели как сами хозяева дома, так и угощали ей нищих. По народным поверьям, это принесет семье финансовое благополучие.