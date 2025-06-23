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День розового фламинго и День без обид: какие праздники отмечают в России и мире 23 июня

В России и мире 23 июня отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День розового фламинго, День без обид и День тайных посланий.

В России и мире 23 июня отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День розового фламинго, День без обид и День тайных посланий.

День розового фламинго.

День розового фламинго был учрежден в 2007 году с целью сохранить популяцию этих птиц. В этот праздник принято посещать зоопарки, чтобы любоваться фламинго, а также ходить на тематические выставки. Некоторые участвуют во флешмобах, например встают на одну ногу, как фламинго, или носят в эту дату исключительно розовую одежду.

День без обид.

День без обид призывает перевернуть неприятные страницы прошлого и начать жизнь с чистого листа, отпустив обиды на окружающих людей. Учредители праздника считают, что прощение — это демонстрация силы духа, благородства и мудрости.

День тайных посланий.

В День тайных посланий принято отправлять людям загадочные письма и сообщения, не называя своего имени. С помощью такого послания можно признаться в любви объекту своего обожания или выразить свое уважение. Кто-то играет в тематические настольные игры, а кто-то даже устраивает спиритические сеансы, желая получить загадочное послание от представителя потустороннего мира.