День розового фламинго и День без обид: какие праздники отмечают в России и мире 23 июня

День розового фламинго был учрежден в 2007 году с целью сохранить популяцию этих птиц. В этот праздник принято посещать зоопарки, чтобы любоваться фламинго, а также ходить на тематические выставки. Некоторые участвуют во флешмобах, например встают на одну ногу, как фламинго, или носят в эту дату исключительно розовую одежду.