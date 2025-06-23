Календарь на 23 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Предание гласит, что святитель Василий Рязанский начал свой духовный путь в Муроме, где принял монашество и был епископом. Позже муромцы заподозрили его в грехе и изгнали. Тогда святитель чудесным образом проплыл на своей мантии по Оке до Рязани, держа в руках икону Богоматери. Это чудо заставило муромцев раскаяться. В Рязани святитель продолжил служение, укрепляя веру паствы в трудные времена татарского ига. Скончался Василий около 1295 года. Был погребен при Борисоглебском соборе. Более 300 лет его останки покоились в земле при храме. В 1609 году его мощи были обретены нетленными и перенесены в Успенский (ныне Христорождественский) собор. Это событие положило начало прославления святителя Василия на рязанской земле. С того момента его почитают в лике святых, а рязанцы называют «присным своим заступником».