Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщила о сбросе на военные объекты в Иране 30 боеприпасов

В Армии обороны Израиля заявили о нанесении ударов по складам и пусковым установкам на западе Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Израиль вечером 22 июня провел серию атак по военным объектам в Иране. Иерусалим выпустил 20 истребителей по западной части страны и Тегерану. Такими сведениями поделились в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как сказано в сообщении, Израилем атакована инфраструктура хранения ракет, радиолокационные станции в Медане и Керманшахе. Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по центру Тегерана. Отмечается, что целью стала пусковая установка зенитных ракет.

«20 истребителей ВВС Израиля, следуя точным указаниям разведки, недавно атаковали военные цели в Иране, использовав более 30 боеприпасов», — заявила ЦАХАЛ.

На территории Израиля, тем временем, ввели режим необходимой активности. Жители временно не посещают работу и учебные заведения.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше