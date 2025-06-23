ЦАХАЛ сообщила о сбросе на военные объекты в Иране 30 боеприпасов

Израиль вечером 22 июня провел серию атак по военным объектам в Иране. Иерусалим выпустил 20 истребителей по западной части страны и Тегерану. Такими сведениями поделились в пресс-службе ЦАХАЛ.
Как сказано в сообщении, Израилем атакована инфраструктура хранения ракет, радиолокационные станции в Медане и Керманшахе. Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по центру Тегерана. Отмечается, что целью стала пусковая установка зенитных ракет.
«20 истребителей ВВС Израиля, следуя точным указаниям разведки, недавно атаковали военные цели в Иране, использовав более 30 боеприпасов», — заявила ЦАХАЛ.
На территории Израиля, тем временем, ввели режим необходимой активности. Жители временно не посещают работу и учебные заведения.