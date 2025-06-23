ЦАХАЛ: Израиль нанес авиаудары по военным целям в Тегеране и на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 20 израильских истребителей нанесли удары по военным целям в Тегеране и на западе Ирана, сбросив более 30 боеприпасов. Об этом стало известно в воскресенье, 22 июня.
Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, атаке подверглись объекты инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для ударов по территории Израиля, а также военные радиолокационные станции в Керманшахе и Медане на западе Ирана. Кроме того, в Тегеране была атакована пусковая установка зенитных ракет.
— 20 истребителей ВВС Израиля, следуя точным указаниям разведки, недавно атаковали военные цели в Иране, использовав более 30 боеприпасов, — говорится в сообщении.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ударить по объектам иранской ядерной программы.