В Китае засняли, как робот гуляет с ребенком, пока его отец ловит рыбу

В Китае очевидцы сняли необычную сцену: робот-гуманоид Unitree неспешно прогуливался с маленьким ребёнком вдоль берега, пока отец малыша ловил рыбу неподалёку. Это видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав активное обсуждение будущего технологий в повседневной жизни.