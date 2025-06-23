В Китае засняли, как робот гуляет с ребенком, пока его отец ловит рыбу

В Китае очевидцы сняли необычную сцену: робот-гуманоид Unitree неспешно прогуливался с маленьким ребёнком вдоль берега, пока отец малыша ловил рыбу неподалёку. Это видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав активное обсуждение будущего технологий в повседневной жизни.
На кадрах видно, как робот неторопливо ходит вдоль берега, толкая коляску, в которой находится малыш. Рядом — отец ребенка, полностью сосредоточенный на рыбалке, очевидно доверяя необычному помощнику.
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