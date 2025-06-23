Битва за сына, миллионы и криминал: Как актёр Павел Прилучный превратил свою жизнь в триллер

Позиция Агаты Муцениеце: бывший муж мешает ей и их общей дочери, 9-летней М., общаться с Т. Среди её аргументов — мальчик перестал ходить в школу и в последнее время учился удалённо. Но главный козырь Агаты — это её заявление, сделанное в соцсетях ещё до развода, о том, что Павел Прилучный якобы страдает приступами агрессии и неоднократно поднимал руку на неё на глазах у плачущих детей. По горячим следам актёр почти не комментировал эти обвинения, однако сейчас решил засудить бывшую за клевету. Прокуратура уже отклонила его заявление. Теперь Прилучный пытается завести на Агату уголовное дело по линии МВД.