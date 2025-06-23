Битва за сына, миллионы и криминал: Как актёр Павел Прилучный превратил свою жизнь в триллер

Популярный российский актёр Павел Прилучный уже как три года женат на дочери бизнесмена Аршака Брутяна, Зепюр, у пары есть общий сын. Зепюр — это вторая супруга Прилучного. Скорее всего, роман между ними закрутился, ещё когда актёр был в первом браке с коллегой Агатой Муцениеце.
Зепюр Брутян — начинающая актриса. С Прилучным она познакомилась на съёмочной площадке сериала «В Клетке».
Как Прилучный делил имущество с Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный развёлся со своей первой женой Агатой Муцениеце, которая родила ему сына Т. и дочь М., уже пять лет назад. Но война между бывшими не просто не закончилась, она разгорается с новой силой.
Удивительно, но с имуществом экс-супруги решили всё быстро и без проблем. Агате досталась четырёхкомнатная квартира стоимостью около 55 млн рублей на улице Смольной у Речного вокзала в жилом комплексе бизнес-класса «Кристалл». Прилучному остался загородный дом в элитном посёлке «Трувиль» на Минском шоссе в Одинцове, эту недвижимость актёр недавно продал за примерно 100 млн рублей.
Спор за детей и алименты с бывшей женой.
Сейчас между Павлом Прилучным и его бывшей Агатой Муцениеце идут судебные тяжбы за их общего сына — 12-летнего Т. Сам мальчик якобы хочет жить с отцом и мачехой, а не с матерью. Агата не может в это поверить и на последнем заседании потребовала провести новую, уже вторую психолого-педагогическую экспертизу Т. Ранее он уже проходил её. Специалист тогда посчитал, что Т. принял решение самостоятельно, без давления. Новое судебное заседание состоится 9 июля.
Кажется, у Прилучного в этом споре больше шансов. Недавно он свозил Т. в Пхукет. На видео, опубликованных из поездки, мальчик явно счастлив, возможная мачеха, Зепюр Брутян, водила его повсюду за руку, словно родная мать.
Позиция Агаты Муцениеце: бывший муж мешает ей и их общей дочери, 9-летней М., общаться с Т. Среди её аргументов — мальчик перестал ходить в школу и в последнее время учился удалённо. Но главный козырь Агаты — это её заявление, сделанное в соцсетях ещё до развода, о том, что Павел Прилучный якобы страдает приступами агрессии и неоднократно поднимал руку на неё на глазах у плачущих детей. По горячим следам актёр почти не комментировал эти обвинения, однако сейчас решил засудить бывшую за клевету. Прокуратура уже отклонила его заявление. Теперь Прилучный пытается завести на Агату уголовное дело по линии МВД.
Life.ru обратил внимание, что у маленького Т. может быть собственная отдельная недвижимость. Так, он зарегистрирован в двухкомнатной квартире в конструктивистском доме на Большой Татарской улице возле набережной Водоотводного канала Москвы-реки.
Не решён вопрос и с алиментами. Павел Прилучный, по сведениям СМИ, получает до пяти млн рублей за съёмочный день. Сейчас Агата Муцениеце получает от него по 100 тысяч рублей на одного ребёнка, а хочет по миллиону рублей. Пока суд на стороне актёра. Всё может перевернуться, если сын так и останется с отцом.
Год назад на Павла Прилучного подавали в суд с требованием выделить им на содержание его мать и вторая жена — эксперты считали, что это всё делается ради того, чтобы меньше платить алиментов бывшей.
Адвокат Павла Прилучного об уголовном деле в отношении Агаты Муцениеце. Видео © Life.ru.
Несмотря на тяжёлую ситуацию с Прилучным, Агата Муцениеце продолжает жить в своё удовольствие. Она сейчас встречается с аккордеонистом Петром Дрангой: пишут даже, что он сделал ей предложение. Но есть нюанс. Муцениеце, возможно, беременна, и, по слухам, не от аккордеониста, а от некоего неназванного олигарха 60 лет. Есть даже версия, что Пётр Дранга просто прикрытие и пиар-ход.
Почему тесть Павла Прилучного попал в розыск.
Недавно Аршак Брутян сбежал из России за границу, он заочно арестован и объявлен в розыск. Его подозревают в организации подпольного казино — это до шести лет тюрьмы. Впервые о криминальных делишках тестя актёра заговорили ещё в прошлом году. Аршака Брутяна тогда задержали в переоборудованной под игровой зал квартире хрущёвки на 1-й Новокузьминской улице, но после беседы в отделении отпустили. Брутян смог убедить полицейских, что оказался там случайно, с друзьями за компанию.
Когда Аршака Брутяна задержали в первый раз и отпустили после беседы, Зепюр выгораживала его, утверждала, что все обвинения против него ложь и заказуха. Сейчас, когда отец официально в бегах и числится в базе МВД как разыскиваемое лицо, она предпочитает помалкивать.
Тестя Прилучного ищут не только правоохранители, но и судебные приставы. Судя по базе ФССП, Аршак Брутян должен банкам и налоговой почти полмиллиона рублей.
Чем занимается тесть, не очень понятно. Его ИП в сфере торговли и кафе давно закрыто. Много лет назад ликвидирована и турфирма «Карта сокровищ», где он трудился коммерческим директором. Даже статуса самозанятого на нём сейчас нет.
Последнее известное место работы Брутяна — универмаг «Рязанка-60» на 4-й Новокузьминской улице в пристройке к панельной высотке: он сам указал это в цифровом пропуске, когда действовал локдаун из-за ковида. Формальными хозяевами магазина являются Игорь Цой, Леонид Чжен и Людмила Тен. На бумаге их бизнес убыточный: 20 млн рублей дохода в год перекрываются ещё большими расходами. Интересно, что сам Брутян имел прописку в соседнем доме в однушке, недалеко располагалось и то самое подпольное казино.
Life.ru нашёл десятки, если не сотни, закрытых объявлений о продаже брендовой одежды, которые в своё время размещали жена Брутяна Гаяне Согомонян и его дочери Рипсиме с Зепюр. Показательно, что их профили на специализированных площадках были названы не реальными, а вымышленными именами.
Ходили слухи, что Аршак Брутян владеет ресторанами в Барселоне, но подтверждения, впрочем, как и опровержения, эта информация не получила. Life.ru не нашёл его имени в испанских реестрах. Возможно, Брутян ведёт бизнес в ЕС через других людей.
Аршак Брутян выглядит обеспеченным, но не богатым человеком. Он занимал добротный коттедж стоимостью около 30 млн рублей в новом раменском посёлке Полушкино и крупногабаритную двушку за 20 млн рублей в респектабельном ЖК «Сколковский» в Одинцове. Ещё у него есть большой трёхэтажный дом в армянском городе Капан.
Вызывает удивление, что Брутян пользовался подозрительно большим количеством однушек: уже упомянутая на 4-й Новокузьминской улице, сразу четыре на Рязанском проспекте, по одной на Волгоградском проспекте и в подмосковном Лыткарине. Не исключено, что и там могли быть подпольные казино.
Пока Брутян в бегах, его родные — жена, старшая и младшая дочери, Павел Прилучный с детьми — съездили отдохнуть в тайский Пхукет.
Где сейчас живёт Павел Прилучный.
Сразу после развода с Агатой Павел Прилучный приобрёл двухкомнатные апартаменты в престижном ЖК «Матч пойнт» на улице Василисы Кожиной у Поклонной горы — аналогичное жильё сейчас продаётся за 35 млн рублей.
Судя по активности в соцсетях Зепюр Брутян (нынешней жены Павла Прилучного), они сейчас больше времени проводят не в Москве, а за городом, где-то на Новой Риге в Истре. И если верить базам, пара пользовалась там не одним, а даже двумя домами в фешенебельных посёлках «Русская деревня» и «Новорижский», интересно, что оба коттеджа выставлялись на продажу за 89 и 116 млн рублей, сейчас эти объявления в архиве.
Отметим, что ИП Павла Прилучного зарегистрировано на территории посёлка «Новорижский».