После бомбардировки Ирана в США задумались о собственной безопасности: теперь власти боятся терактов

Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность безопасностью жителей государства. В Вашингтоне неожиданно вспомнили, что с 2020 года предотвратили серию терактов, готовящихся в США. В Министерстве внутренней безопасности предупредили о росте рисков терактов в ближайшие месяцы из-за ночных ударов американских ВВС по Ирану. Об этом сказано в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.
В Министерстве уточнили, что правительство Ирана «публично осудило» вступление Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке. Было бы странным ожидать от Ирана иной реакции, но, очевидно, только после этого Вашингтон решил предупредить американцев о повышенных рисках кибератак и «смертоносных заговоров».
«Конфликт также может побудить воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти, стремиться атаковать цели, которые считаются еврейскими, произраильски настроенными или связанными с американскими правительством или армией на территории США», — отмечается в сообщении.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, тем временем, пригрозил Тегерану новыми нападениями. Он призвал Иран пойти на мир с Израилем.