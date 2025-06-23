Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После бомбардировки Ирана в США задумались о собственной безопасности: теперь власти боятся терактов

США предупредили о возросших рисках терактов после ударов по объектам Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность безопасностью жителей государства. В Вашингтоне неожиданно вспомнили, что с 2020 года предотвратили серию терактов, готовящихся в США. В Министерстве внутренней безопасности предупредили о росте рисков терактов в ближайшие месяцы из-за ночных ударов американских ВВС по Ирану. Об этом сказано в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.

В Министерстве уточнили, что правительство Ирана «публично осудило» вступление Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке. Было бы странным ожидать от Ирана иной реакции, но, очевидно, только после этого Вашингтон решил предупредить американцев о повышенных рисках кибератак и «смертоносных заговоров».

«Конфликт также может побудить воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти, стремиться атаковать цели, которые считаются еврейскими, произраильски настроенными или связанными с американскими правительством или армией на территории США», — отмечается в сообщении.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, тем временем, пригрозил Тегерану новыми нападениями. Он призвал Иран пойти на мир с Израилем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше