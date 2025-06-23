После бомбардировки Ирана в США задумались о собственной безопасности: теперь власти боятся терактов

Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность безопасностью жителей государства. В Вашингтоне неожиданно вспомнили, что с 2020 года предотвратили серию терактов, готовящихся в США. В Министерстве внутренней безопасности предупредили о росте рисков терактов в ближайшие месяцы из-за ночных ударов американских ВВС по Ирану. Об этом сказано в бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.