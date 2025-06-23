Выгодно, но быстро. Как ускорить продажу квартиры

— Алгоритмы агрегаторов подстраиваются под пользовательское поведение. Также важно учитывать конкурентное окружение — если рядом выставлено много квартир с похожими характеристиками, ставка «с запасом» играет против вас. Сегодня проверить рыночную стоимость квартиры можно с помощью технологий. Например, более точную цену могут определить ML-калькуляторы, которые оценивают квартиры по сотням параметров. Среди них, например, геоданные, комнатность, ремонт в квартире, а также информация о состоянии дома и о ближайшей инфраструктуре (от транспортной доступности до наличия магазинов и ресторанов поблизости). Это поможет установить более точную и справедливую цену в объявлении, — рассказала руководитель направления по работе с агентствами недвижимости «Яндекс Недвижимости» Алина Герасименко.