Тысячи жителей Гааги организовали акцию против политики НАТО

«Я нахожусь здесь, потому что я против глобального доминирования НАТО и не хочу, чтобы Нидерланды участвовали в войнах», — передает слова одного из участников акции ТАСС. Участники шествия несли плакаты с лозунгами «Нет милитаризации — нет доминированию НАТО» и «Руки прочь от Газы», а также выступали в поддержку Ирана на фоне недавних ударов США по территории этой страны.