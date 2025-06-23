Тысячи жителей Гааги организовали акцию против политики НАТО

На акцию протеста вышло около 5 тысяч человек (архивное фото).
Около пяти тысяч человек вышли на демонстрацию против военной политики НАТО в Гааге. Акцию организовали голландские левые партии и антивоенные движения в преддверии саммита Североатлантического альянса. Об этом рассказали очевидцы события.
«Я нахожусь здесь, потому что я против глобального доминирования НАТО и не хочу, чтобы Нидерланды участвовали в войнах», — передает слова одного из участников акции ТАСС. Участники шествия несли плакаты с лозунгами «Нет милитаризации — нет доминированию НАТО» и «Руки прочь от Газы», а также выступали в поддержку Ирана на фоне недавних ударов США по территории этой страны.
Многие демонстранты призвали власти Нидерландов выйти из состава альянса и отказаться от планов по увеличению оборонного бюджета. Шествие стартовало в 14:00 по местному времени из парка Кукамп и завершилось на поле Маливелд напротив правительственного квартала. Мероприятие прошло мирно, без вмешательства полиции.
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