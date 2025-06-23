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Ушли в лес и не вернулись: в Башкирии разыскивают пропавших мужчину и женщину

В Башкирии ушли в лес и пропали мужчина и женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают пропавших мужчину и женщину из Гафурийского района. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, вчера, 22 июня, 43-летний Александр Колбасюк и 40-летняя Анна Наумова ушли из деревни Пчелосовхоз в лес и не вернулись.

Приметы пропавших:

Александр Валерьевич Колбасюк.

Его рост — 175 сантиметров, у него плотное телосложение, темные с проседью волосы и голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.

Анна Юрьевна Наумова.

Ее рост 175 сантиметров, у нее плотное телосложения, светлые волосы и голубые глаза. Во что была одета — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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