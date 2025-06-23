Сырский: Назначен ответственный за укрепление обороны Сум

Помимо этого, российские бойцы подняли триколор над освобожденным городом Селидово. Двое военнослужащих сняли с флагштока над зданием флаг Украины, после чего водрузили свое национальное знамя. Также бойцы получили контроль над селом Березовка в ДНР.