Сырский: Назначен ответственный за укрепление обороны Сум

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о создании специальной группы и назначении ответственного за возведение фортификационных сооружений для обороны города Сумы. Об этом он сообщил в воскресенье, 22 июня, в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, эти меры принимаются для обеспечения безопасности областного центра. В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений, а также назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций.
— Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр, — цитирует главнокомандующего Лента.ру.
22 июня стало известно, что российская армия освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР.
Помимо этого, российские бойцы подняли триколор над освобожденным городом Селидово. Двое военнослужащих сняли с флагштока над зданием флаг Украины, после чего водрузили свое национальное знамя. Также бойцы получили контроль над селом Березовка в ДНР.