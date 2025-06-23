В Госдуму внесут проект об ограничениях для работающих в России иностранцев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий иностранных граждан право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству — минимум один год стажа, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане стран-членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, а право на получение страхового обеспечения в виде выплаты пособия по беременности и родам имеют при условии наличии страхового стажа не менее одного года», — сказано в проекте закона.
По словам Нилова, в настоящее время по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Соцфонде. Но обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России.
«Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день — и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это — дополнительные расходы бюджета Соцфонда», — сказал Нилов.