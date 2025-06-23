МАГАТЭ: после ударов США зафиксированы разрушения в Фордо, Натанзе и Исфахане

Ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе получили повреждения после ударов США. Об этом информирует Международной агентство по атомной энергии МАГАТЭ, добавив, что при этом Иран заявил, что повышения радиационного фона вне объектов после атаки не зафиксировано.