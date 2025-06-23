МАГАТЭ: после ударов США зафиксированы разрушения в Фордо, Натанзе и Исфахане

Ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе получили повреждения после ударов США. Об этом информирует Международной агентство по атомной энергии МАГАТЭ, добавив, что при этом Иран заявил, что повышения радиационного фона вне объектов после атаки не зафиксировано.
«Иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США… На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в опубликованном на сайте агентства релизе.
При этом объем ущерба, нанесенного подземному объекту по обогащению урана в Фордо оценить не удалось, а объект в Натанзе ранее уже был ранее поврежден, отметили в МАГАТЭ.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.
Накануне в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.
Накануне глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что ядерную программу Ирана не остановят удары по нескольким объектам, а атакуя энергетическую инфраструктуру, учреждения и СМИ этой страны Израиль отступает от заявленной ранее цели.