Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ: после ударов США зафиксированы разрушения в Фордо, Натанзе и Исфахане

МАГАТЭ не выявило повышения радиационного фона после ночной атаки США на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе получили повреждения после ударов США. Об этом информирует Международной агентство по атомной энергии МАГАТЭ, добавив, что при этом Иран заявил, что повышения радиационного фона вне объектов после атаки не зафиксировано.

«Иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США… На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в опубликованном на сайте агентства релизе.

При этом объем ущерба, нанесенного подземному объекту по обогащению урана в Фордо оценить не удалось, а объект в Натанзе ранее уже был ранее поврежден, отметили в МАГАТЭ.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

Накануне в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.

Накануне глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что ядерную программу Ирана не остановят удары по нескольким объектам, а атакуя энергетическую инфраструктуру, учреждения и СМИ этой страны Израиль отступает от заявленной ранее цели.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше