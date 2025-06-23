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Трамп заявил о возможности смены режима в Иране

Трамп посчитал, что власти Ирана не в состоянии сделать страну «снова великой».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал на предмет вероятности смены режима в Иране. Он заявил, что это возможно, так как нынешние власти «не способны сделать страну снова великой». Так президент США выразился в посте на страничке в своей соцсети.

Дональд Трамп добавил и отсылку к излюбленному лозунгу: «Сделаем Америку вновь великой». Он написал в посте «MIGA», что расшифровывается как «Сделаем Иран вновь великим».

«Неполиткорректно использовать выражение “смена режима”, но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим, почему бы не произойти смене режима», — подытожил свое заявление Дональд Трамп.

Он также предупредил Тегеран о последствиях, с которыми столкнется страна, если не пойдет на мир с Израилем. Хозяин Белого дома заявил о более масштабных разрушениях в Иране в случае несогласия Тегерана сесть за стол переговоров.

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