«Реал» в меньшинстве уверенно обыграл «Пачуку» на клубном чемпионате мира

Эта победа вывела «Реал» на первое место в группе H с четырьмя очками, тогда как «Пачука», не сумевшая набрать ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа мадридцы встретятся с «Зальцбургом», а мексиканская команда сыграет против «Аль-Хиляля».