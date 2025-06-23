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«Реал» в меньшинстве уверенно обыграл «Пачуку» на клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над мексиканской «Пачукой» со счётом 3:1 в рамках второго тура группового этапа клубного чемпионата мира. Несмотря на раннее удаление защитника Рауля Асенсио, получившего прямую красную карточку уже на 7-й минуте, испанский клуб проявил характер и забрал три очка.

Мячи в составе победителей забили Джуд Беллингем (35-я минута), восходящая звезда Арда Гюлер (43) и Федерико Вальверде (70). Единственный мяч «Пачуки» на свой счёт записал Элиас Монтьель (80).

Эта победа вывела «Реал» на первое место в группе H с четырьмя очками, тогда как «Пачука», не сумевшая набрать ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа мадридцы встретятся с «Зальцбургом», а мексиканская команда сыграет против «Аль-Хиляля».

Матч прошёл без участия звёздного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который был госпитализирован в США с острым гастроэнтеритом. К настоящему моменту футболиста выписали, однако точные сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.