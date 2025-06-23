«Реал» в меньшинстве уверенно обыграл «Пачуку» на клубном чемпионате мира

Мячи в составе победителей забили Джуд Беллингем (35-я минута), восходящая звезда Арда Гюлер (43) и Федерико Вальверде (70). Единственный мяч «Пачуки» на свой счёт записал Элиас Монтьель (80).
Эта победа вывела «Реал» на первое место в группе H с четырьмя очками, тогда как «Пачука», не сумевшая набрать ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре группового этапа мадридцы встретятся с «Зальцбургом», а мексиканская команда сыграет против «Аль-Хиляля».
Матч прошёл без участия звёздного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который был госпитализирован в США с острым гастроэнтеритом. К настоящему моменту футболиста выписали, однако точные сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.