На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы

По данным Следственного управления СК по Краснодарскому краю, 19 июня 41-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей ехал на автомобиле из Тихорецка в поселок Братский, где проживает его семья. По дороге между ними возник конфликт из-за критики девушки в адрес материального положения семьи обвиняемого. В ответ мужчина свернул в лесополосу, остановил автомобиль и совершил преступления сексуального характера, после чего задушил несовершеннолетнюю. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесу, а затем активно участвовал в её поисках.