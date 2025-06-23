На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы

Суд в Краснодарском крае арестовал на два месяца жителя Тихорецкого района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца», — говорится в официальном сообщении.
По данным Следственного управления СК по Краснодарскому краю, 19 июня 41-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей ехал на автомобиле из Тихорецка в поселок Братский, где проживает его семья. По дороге между ними возник конфликт из-за критики девушки в адрес материального положения семьи обвиняемого. В ответ мужчина свернул в лесополосу, остановил автомобиль и совершил преступления сексуального характера, после чего задушил несовершеннолетнюю. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесу, а затем активно участвовал в её поисках.
Обвиняемому предъявлены обвинения в убийстве (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ) и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 131 и пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ).