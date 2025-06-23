Небензя: США готовы на любые преступления ради мировой гегемонии

Вашингтон готов пойти на любые нарушения международного права и преступные действия ради сохранения собственной мировой гегемонии. На это указал в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
По словам российского дипломата, США «возомнили себя верховным судьей».
«Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», — заявил Небензя.
Также Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию на Ближнем Востоке, и теперь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.
Накануне американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны и таким образом США вступили в ирано-израильский конфликт.