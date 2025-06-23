Небензя: США готовы на любые преступления ради мировой гегемонии

«Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», — заявил Небензя.