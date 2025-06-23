Постпред Ирана Иравани призвал СБ передать ядерные объекты Израиля МАГАТЭ

Амир Саид Иравани отметил, что в Совбезе должны отреагировать на «гнусные преступления» против Ирана в соответствии с седьмой главой Устава ООН. Постпред добавил, что СБ обязан решительно осудить агрессию Израиля.
«Совбез должен немедленно принять меры… и устранить подобную несправедливость и серьезные нарушения, решительно осудив агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, приняв эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ», — обратился Амир Саид Иравани.
В Москве, тем временем, разбираются в ситуации с дронами ВСУ, замеченными на территории Казахстана. Беспилотники и их фрагменты найдены в Мангистауской области.