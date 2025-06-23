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Постпред Ирана Иравани призвал СБ передать ядерные объекты Израиля МАГАТЭ

Амир Саид Иравани заявил, что Совбез ООН должен принять меры по ядерным объектам Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В Иране заострили внимание на наличии у Израиля ядерных объектов. Постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности передать их под контроль МАГАТЭ. Об этом он заявил в ходе экстренного совещания в СБ.

Амир Саид Иравани отметил, что в Совбезе должны отреагировать на «гнусные преступления» против Ирана в соответствии с седьмой главой Устава ООН. Постпред добавил, что СБ обязан решительно осудить агрессию Израиля.

«Совбез должен немедленно принять меры… и устранить подобную несправедливость и серьезные нарушения, решительно осудив агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, приняв эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ», — обратился Амир Саид Иравани.

В Москве, тем временем, разбираются в ситуации с дронами ВСУ, замеченными на территории Казахстана. Беспилотники и их фрагменты найдены в Мангистауской области.

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