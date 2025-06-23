Постпред Ирана Иравани призвал СБ передать ядерные объекты Израиля МАГАТЭ

В Иране заострили внимание на наличии у Израиля ядерных объектов. Постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности передать их под контроль МАГАТЭ. Об этом он заявил в ходе экстренного совещания в СБ.