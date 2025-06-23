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FT: Польша готовит план эвакуации произведений искусства на случай войны с РФ

Министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила в интервью Financial Times (FT), что Польша разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».

Министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила в интервью Financial Times (FT), что Польша разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».

По словам министра, польские музеи больше не могут полагаться на «теоретическую концепцию безопасности», поэтому министерство ведет переговоры с правительствами других стран о возможном хранении экспонатов из около 160 культурных учреждений.

План «эвакуации» включает в себя не только скульптуры и картины, но и музыкальные инструменты с ценными книгами. Как сообщает FT, план должен быть готов к концу 2025 года.

28 мая глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.

Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein (Рамштайн) Flag 2025, в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса». Целью учений было убедиться в слаженности и эффективности действий ВВС альянса, а также подать «сигнал» Москве.