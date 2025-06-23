Дерипаска: Кубань в скором времени станет «русской Калифорнией»

Он также добавил, что в перспективе население Краснодарского края может увеличиться втрое и достигнуть 15 миллионов человек. Речь идет не только о крупных городах, но и о сельских территориях, где за последние годы стоимость недвижимости выросла в десятки раз. По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в регионе проживает более 5,8 миллиона человек.