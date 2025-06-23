Трамп заявил о колоссальном ущербе ядерным объектам Ирана после атаки США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ночную атаку американских самолетов на ядерные объекты Ирана. Президент США остался доволен проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.
Дональд Трамп сообщил, что участвовавшие в атаке пилоты вернулись в штат Миссури. Он уточнил, что удары произведены с помощью стратегических бомбардировщиков B-2.
«Ущерб, нанесенный ядерным объектам в Иране, оценивается как колоссальный. Удары были сильными и точными», — заверил Дональд Трамп.
По словам президента США, операция совершена с целью пресечения ядерной угрозы, созданной Ираном. Он добавил, что самолеты атаковали три объекта по обогащению урана.