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Трамп заявил о колоссальном ущербе ядерным объектам Ирана после атаки США

Трамп назвал «сильными и точными» удары ВВС США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ночную атаку американских самолетов на ядерные объекты Ирана. Президент США остался доволен проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.

Дональд Трамп сообщил, что участвовавшие в атаке пилоты вернулись в штат Миссури. Он уточнил, что удары произведены с помощью стратегических бомбардировщиков B-2.

«Ущерб, нанесенный ядерным объектам в Иране, оценивается как колоссальный. Удары были сильными и точными», — заверил Дональд Трамп.

По словам президента США, операция совершена с целью пресечения ядерной угрозы, созданной Ираном. Он добавил, что самолеты атаковали три объекта по обогащению урана.

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